В Афганистане три человека погибли в результате взрыва

Взрыв произошел на рынке в районе Аласай в пятницу вечером, однако известно о нем стало лишь сегодня. Отмечается, что среди пострадавших числятся два сотрудника сил безопасности, информация об их состоянии не приводится.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из действующих в этом регионе экстремистских группировок.

Напомним, в Афганистане в результате взрыва погибли 8 школьников.