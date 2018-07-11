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В аеропорту "Харків" прокоментували відмову прийняти літак з Єгипту

В аеропорту "Харків" прокоментували відмову прийняти літак з Єгипту

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. В аеропорту "Харків" пояснили, чому летовище не зможе прийняти літак з Шарм-ель-Шейха. Цю інформацію УНН повідомили в інформаційно-довідковій групі аеропорту.

"Виконуючи рекомендації, які аеропорт "Харків" отримав на спільній нараді в Державіаслужбі України 09.07.2018 року, а також враховуючи рекомендації ЄС, що набирають чинності восени поточного року, ми запросили авіакомпанію "SkyUp" спільно з авіакомпанією "AirLeisure" провести додатковий аудит інфраструктури Міжнародного аеропорту "Харків" щодо виконання польотів ПС А330 на аеродром "Харків", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що розрахунок необхідно виконати на підставі ряду документів, а саме: Циркуляру ІСАО 2004 року № 305, DOCICAO 2013 року №9859 та наказу Державіаслужби України 2012 року №528.

"Після того, як ці документи будуть опрацьовані та погоджені в Державіаслужбі України, виконання рейсів А330 до Міжнародного аеропорту "Харків", які заплановані з 13.07.2018 року, буде подовжено", - уточнили в аеропорту.

Нагадаємо, аеропорт "Харків" відмовився прийняти літак Airbus 330 з Шарм-ель-Шейха, який летів на замовлення українського туроператора, через нову перевірку Державіаслужби.

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