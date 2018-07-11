В аэропорту "Харьков" прокомментировали отказ принять самолет из Египта

"Выполняя рекомендации, которые аэропорт "Харьков" получил на совместном совещании в Госавиаслужбе Украины 09.07.2018 года, а также учитывая рекомендации ЕС, которые вступают в силу осенью текущего года, мы пригласили авиакомпанию "SkyUp" совместно с авиакомпанией "AirLeisure" провести дополнительный аудит инфраструктуры международного аэропорта "Харьков" по выполнению полетов воздушных судов А330 на аэродром "Харьков", - говорится в сообщении.

Указано, что расчет необходимо выполнить на основании ряда документов, а именно: Циркуляр ІСАО 2004 года №305, DOCICAO 2013 №9859 и приказ Госавиаслужбы Украины 2012 года №528.

"После того, как эти документы будут разработаны и согласованы в Госавиаслужбе Украины, выполнение рейсов А330 в Международный аэропорт "Харьков", которые запланированы с 13.07.2018 года, будет продлено", - уточнили в аэропорту.

Напомним, аэропорт "Харьков" отказался принять самолет Airbus 330 из Шарм-эль-Шейха, который летел по заказу украинского туроператора, через новую проверку Госавиаслужбы.