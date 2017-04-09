УЄФА виділив на розвиток дитячо-юнацького футболу в Україні понад 3,5 млн євро - Г.Суркіс
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. За сезон 2015-2016 років Союз європейських футбольних асоціацій виділив Україні на розвиток кілька мільйонів євро. Про це в ефірі телеканалу “Інтер” повідомив віце-президент УЄФА Григорій Суркіс, передає УНН.
“УЄФА підтримує весь український футбол, і в тому числі чемпіонат. Найбільш ефективними і розумними, на мій погляд, інструментами. Це найважливіші інвестиції в масовий футбол, який є основою всієї піраміди футболу. Солідарні виплати з кожним роком збільшуються. Наприклад, в цьому році українські клуби отримали платежі солідарності УЄФА за сезон 2015/2016 на розвиток дитячо-юнацького футболу в розмірі понад 3,5 мільйонів євро. Якщо говорити про призові в єврокубках, то зараз учасник групового раунду Ліги чемпіонів гарантовано отримує 12 мільйонів євро”, — розповів Г.Суркіс.
Також віце-президент УЄФА додав, що в новому циклі Ліги Європи, який почнеться в 2018 році, відрахування клубам і лігам від обох турнірів істотно зростуть.