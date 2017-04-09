УЕФА выделил на развитие детско-юношеского футбола в Украине более 3500000 евро - Г.Суркис

“УЕФА поддерживает весь украинский футбол, и в том числе чемпионат. Наиболее эффективными и умными, на мой взгляд, инструментами. Это важнейшие инвестиции в массовый футбол, который является основой всей пирамиды футбола. Солидарные выплаты с каждым годом увеличиваются. Например, в этом году украинские клубы получили платежи солидарности УЕФА за сезон 2015/2016 на развитие детско-юношеского футбола в размере более 3500000 евро. Если говорить о призыве в еврокубках, то сейчас участник группового раунда Лиги чемпионов гарантированно получает 12000000 евро”, — рассказал Суркис.

Также вице-президент УЕФА добавил, что в новом цикле Лиги Европы, который начнется в 2018 году, отчисления клубам и лигам от обоих турниров существенно возрастут.