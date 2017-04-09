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УЕФА выделил на развитие детско-юношеского футбола в Украине более 3500000 евро - Г.Суркис

Киев  •  УНН

 • 11789 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. За сезон 2015-2016 годов Союз европейских футбольных ассоциаций выделил Украине на развитие несколько миллионов евро. Об этом в эфире телеканала “Интер” сообщил вице-президент УЕФА Григорий Суркис, передает УНН.

“УЕФА поддерживает весь украинский футбол, и в том числе чемпионат. Наиболее эффективными и умными, на мой взгляд, инструментами. Это важнейшие инвестиции в массовый футбол, который является основой всей пирамиды футбола. Солидарные выплаты с каждым годом увеличиваются. Например, в этом году украинские клубы получили платежи солидарности УЕФА за сезон 2015/2016 на развитие детско-юношеского футбола в размере более 3500000 евро. Если говорить о призыве в еврокубках, то сейчас участник группового раунда Лиги чемпионов гарантированно получает 12000000 евро”, — рассказал Суркис.

Также вице-президент УЕФА добавил, что в новом цикле Лиги Европы, который начнется в 2018 году, отчисления клубам и лигам от обоих турниров существенно возрастут.

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