УЄФА опублікувала новий календар матчів збірної України у Лізі націй
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. УЄФА затвердила оновлені дати і час матчів групового етапу "Ліги націй 2020-2021", передає УНН із посиланням на пресслужбу УЄФА.
Збірна України у наступному розіграші Ліги націй виступить у ТОП-дивізіоні - Лізі A.
У групі 4 команда Андрія Шевченка буде боротися за вихід до плей-офф з Німеччиною, Іспанією та Швейцарією.
У календарі української збірної, у порівнянні з його попередньою версією, сталося дві зміни - обидві торкнулися дат листопадових матчів.
Календар матчів збірної України:
▪️ 1-й тур "Україна - Швейцарія" - 3 вересня, 21:45,
▪️ 2-й тур "Іспанія - Україна" - 6 вересня, 21:45,
▪️ 3-й тур "Україна - Німеччина" - 10 жовтня, 21:45,
▪️ 4-й тур "Україна - Іспанія" - 13 жовтня, 21:45,
▪️ 5-й тур "Німеччина - Україна" - 14 листопада, 21:45,
▪️ 6-й тур "Швейцарія - Україна" - 17 листопада, 21:45.
Нагадаємо, напередодні, УЄФА скасувала проведення Кубку регіонів.
Як повідомлялося в УНН, за прогнозами УЄФА, у найближчі 10 років збірна України буде демонструвати все більш сильну гру.