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УЄФА назвав кандидатів на кращий гол сезону в Європі

Київ • УНН

 • 5392 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Стали відомими прізвища номінантів на звання за найкраще взяття воріт в рамках усіх європейських турнірів за підсумками сезону 2017/18 років, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

УЄФА назвав кандидатів на кращий гол сезону в Європі

У шорт-лист, складений технічними спостерігачами УЄФА, потрапили 11 голів. З кожного турніру УЄФА за останній рік вони відібрали по одному м'ячу. Розглядалися тільки голи в клубних турнірах УЄФА або в матчах збірних.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: УЄФА оголосив претендентів на звання кращого футболіста Ліги Європи

Претендентами стали:

Люсі Бронз ("ЛІОН" - "Манчестер Сіті" 1:0, Жіноча Ліга чемпіонів УЄФА)
Ольга Кармона (Швейцарія - ІСПАНІЯ 0:2, чемпіонат Європи серед дівчат до 19 років)
Елісандро ("Спортінг" - "ІНТЕР" 2:5, Кубок УЄФА з футзалу)
Елліот Емблтон (Туреччина - АНГЛІЯ 2:3, чемпіонат Європи серед юнаків до 19 років)
Крістіан Еріксен (Ірландія - ДАНІЯ 1:5, Європейська кваліфікація)
Паулу Ештрела ("ПОРТУ" - "Бешикташ" 5:1, Юнацька ліга УЄФА)
Єва Наварро (Німеччина - ІСПАНІЯ 0:2, чемпіонат Європи серед дівчат до 17 років)
Дімітрі Пайєт ("ОЛІМПІК" - "РБ Лейпциг" 5:2, Ліга Європи УЄФА)
Гонсалу Рамуш (Словенія - ПОРТУГАЛІЯ 0:4, чемпіонат Європи серед юнаків до 17 років)
Рікардінью (ПОРТУГАЛІЯ - Румунія 4:1, футзал)
Кріштіану Роналду ("Ювентус" - "РЕАЛ" 0:3, чоловіча Ліга чемпіонів УЄФА)

Відзначимо, що проголосувати за кращого можна на сайті Союзу європейський футбольних асоціацій до 27 серпня. Переможець буде оголошений пізніше в той же день.

Крім того додамо, попередніми володарями призу були Манджукіч (2017) і двічі Мессі (2015, 2016).

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