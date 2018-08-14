УЕФА назвал кандидатов на лучший гол сезона в Европе

В шорт-лист, составленный техническими наблюдателями УЕФА, попали 11 голов. С каждого турнира УЕФА за последний год они отобрали по одному мячу. Рассматривались только голы в турнирах УЕФА или в матчах сборных.

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Претендентами стали:

Люси Бронз ("ЛИОН" - "Манчестер Сити" 1:0, Женская Лига чемпионов УЕФА)

Ольга Кармона (Швейцария - ИСПАНИЯ 0:2, чемпионат Европы среди девушек до 19 лет)

Елисандро ("Спортинг" - "ИНТЕР" 2:5, Кубок УЕФА по футзалу)

Эллиот Емблтон (Турция - АНГЛИЯ 2:3, чемпионат Европы среди юношей до 19 лет)

Кристиан Эриксен (Ирландия - ДАНИЯ 1:5, Европейская квалификация)

Паулу Эштрела ( "ПОРТУ" - "Бешикташ" 5:1, Юношеская лига УЕФА)

Ева Наварро (Германия - ИСПАНИЯ 0:2, чемпионат Европы среди девушек до 17 лет)

Димитри Пайет ("Олимпик" - "РБ Лейпциг" 5:2, Лига Европы УЕФА)

Гонсалу Рамуш (Словения - ПОРТУГАЛИЯ 0:4, чемпионат Европы среди юношей до 17 лет)

Рикардинью (ПОРТУГАЛИЯ - Румыния 4 1, футзал)

Криштиану Роналду ("Ювентус" - "РЕАЛ" 0:3, мужская Лига чемпионов УЕФА)

Отметим, что проголосовать за лучшего можно на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций до 27 августа. Победитель будет объявлен позже в тот же день.

Кроме того добавим, предыдущими обладателями приза были Манджукич (2017) и дважды Месси (2015, 2016).