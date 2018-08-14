УЕФА назвал кандидатов на лучший гол сезона в Европе

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 21037 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 57818 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 39237 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
06:18 • 84514 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 158975 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 258495 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 196132 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 260578 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 284738 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 223577 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
6м/с
63%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 63928 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 69903 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 62936 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 59275 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 39323 просмотра
публикации

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 29330 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 334781 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 302537 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 387185 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 539055 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Владимир Зеленский

Иван Федоров

Данило Гетманцев

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Япония

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 10154 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 17326 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 54391 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 260578 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 98131 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Старлинк

Туполев Ту-22М

УЕФА назвал кандидатов на лучший гол сезона в Европе

Киев • УНН

 • 5392 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Стали известны фамилии номинантов на звание за лучшее взятие ворот в рамках всех европейских турниров по итогам сезона 2017/18 годов, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

УЕФА назвал кандидатов на лучший гол сезона в Европе

В шорт-лист, составленный техническими наблюдателями УЕФА, попали 11 голов. С каждого турнира УЕФА за последний год они отобрали по одному мячу. Рассматривались только голы в турнирах УЕФА или в матчах сборных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УЕФА объявил претендентов на звание лучшего футболиста Лиги Европы

Претендентами стали:

Люси Бронз ("ЛИОН" - "Манчестер Сити" 1:0, Женская Лига чемпионов УЕФА)
Ольга Кармона (Швейцария - ИСПАНИЯ 0:2, чемпионат Европы среди девушек до 19 лет)
Елисандро ("Спортинг" - "ИНТЕР" 2:5, Кубок УЕФА по футзалу)
Эллиот Емблтон (Турция - АНГЛИЯ 2:3, чемпионат Европы среди юношей до 19 лет)
Кристиан Эриксен (Ирландия - ДАНИЯ 1:5, Европейская квалификация)
Паулу Эштрела ( "ПОРТУ" - "Бешикташ" 5:1, Юношеская лига УЕФА)
Ева Наварро (Германия - ИСПАНИЯ 0:2, чемпионат Европы среди девушек до 17 лет)
Димитри Пайет ("Олимпик" - "РБ Лейпциг" 5:2, Лига Европы УЕФА)
Гонсалу Рамуш (Словения - ПОРТУГАЛИЯ 0:4, чемпионат Европы среди юношей до 17 лет)
Рикардинью (ПОРТУГАЛИЯ - Румыния 4 1, футзал)
Криштиану Роналду ("Ювентус" - "РЕАЛ" 0:3, мужская Лига чемпионов УЕФА)

Отметим, что проголосовать за лучшего можно на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций до 27 августа. Победитель будет объявлен позже в тот же день.

Кроме того добавим, предыдущими обладателями приза были Манджукич (2017) и дважды Месси (2015, 2016).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$63.94
Bitcoin
$76,671.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.60
Золото
$3,047.90
Ethereum
$1,491.43