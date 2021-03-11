Утримання в “секретних тюрмах” та позбавлення права на захист - в ООН стурбовані діями СБУ щодо затриманих бойовиків

Цитата:

“Управління верховного комісара ООН з прав людини стурбоване, що СБУ продовжує практику утримання осіб, які, як вважається, пов’язані із самопроголошеними "республіками“ (терористичними організаціями та російською окупаційною адміністрацією, що діють на Донбасі — ред.), в неофіційних місцях тримання під вартою, що є порушенням міжнародних зобов’язань України”, — заявила Богнер.

Деталі

Також Богнер додала, що правоохоронні органи продовжують арештовувати таких без судових рішень, що суперечить Кримінальному процесуальному кодексу.

У самому звіті вказується, що зафіксовані “випадки, коли чоловіки, які вважались членами або іншим чином пов’язані з самопроголошеними "республіками“ (терористичними організаціями ЛНР/ДНР — ред.), утримувалися СБУ в неофіційних місцях тримання під вартою (напр., у хостелах, готелях або офісах) протягом короткого проміжку часу (зазвичай, на ніч), перш ніж постати перед судом. Таке тримання під вартою виводило цих осіб з-під захисту закону і позбавляло їх права на доступ до адвоката”.

Доповнення

Заяви про "секретні тюрми" від ООН звучать не вперше. Ще у 2016 році у СБУ на чергов схожу заяву відповіли, що Служба безпеки України діє у межах законодавства і про секретні тюрми на території країни не може бути й мови.

Торік голова Служби безпеки Іван Баканов заявляв, що в Україні немає жодних "секретних тюрем СБУ", а чутки про системні порушення прав людини цілеспрямовано поширюються з подачі проросійських пропагандистів.