Утримання в “секретних тюрмах” та позбавлення права на захист - в ООН стурбовані діями СБУ щодо затриманих бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Управління верховного комісара ООН з прав людини стурбоване, що СБУ продовжує практику утримання осіб, підозрюваних у вчиненні незаконних дій на окупованих територіях Донбасу або у співпраці з бойовиками, у “неофіційних місцях тримання під вартою”. Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер, презентуючи черговий звіт Моніторинговою місії ООН щодо дотримання прав людини в Україні, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Управління верховного комісара ООН з прав людини стурбоване, що СБУ продовжує практику утримання осіб, які, як вважається, пов’язані із самопроголошеними "республіками“ (терористичними організаціями та російською окупаційною адміністрацією, що діють на Донбасі — ред.), в неофіційних місцях тримання під вартою, що є порушенням міжнародних зобов’язань України”, — заявила Богнер.
Деталі
Також Богнер додала, що правоохоронні органи продовжують арештовувати таких без судових рішень, що суперечить Кримінальному процесуальному кодексу.
У самому звіті вказується, що зафіксовані “випадки, коли чоловіки, які вважались членами або іншим чином пов’язані з самопроголошеними "республіками“ (терористичними організаціями ЛНР/ДНР — ред.), утримувалися СБУ в неофіційних місцях тримання під вартою (напр., у хостелах, готелях або офісах) протягом короткого проміжку часу (зазвичай, на ніч), перш ніж постати перед судом. Таке тримання під вартою виводило цих осіб з-під захисту закону і позбавляло їх права на доступ до адвоката”.
Доповнення
Заяви про "секретні тюрми" від ООН звучать не вперше. Ще у 2016 році у СБУ на чергов схожу заяву відповіли, що Служба безпеки України діє у межах законодавства і про секретні тюрми на території країни не може бути й мови.
Торік голова Служби безпеки Іван Баканов заявляв, що в Україні немає жодних "секретних тюрем СБУ", а чутки про системні порушення прав людини цілеспрямовано поширюються з подачі проросійських пропагандистів.