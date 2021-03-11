Содержание в "секретных тюрьмах" и лишение права на защиту - в ООН обеспокоены действиями СБУ в отношении задержанных боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено, что СБУ продолжает практику содержания лиц, подозреваемых в совершении незаконных действий на оккупированных территориях Донбасса или в сотрудничестве с боевиками, в "неофициальных местах содержания под стражей". Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, представляя очередной отчет Мониторинговой миссии ООН по соблюдению прав человека в Украине, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено, что СБУ продолжает практику содержания лиц, которые, как считается, связаны с самопровозглашёнными "республиками" (террористическими организациями и российской оккупационной администрацией, действующих на Донбассе - ред.), в неофициальных местах содержания под стражей, что является нарушением международных обязательств Украины", - заявила Богнер.
Детали
Также Богнер добавила, что правоохранительные органы продолжают арестовывать таких без судебных решений, что противоречит Уголовному процессуальному кодексу.
В самом отчете указывается, что зафиксированы "случаи, когда мужчины, которые считались членами или иным образом связаны с самопровозглашенными "республиками" (террористическими организациями ЛНР/ДНР - ред.), cодержались СБУ в неофициальных местах содержания под стражей (например, в хостелах, гостиницах или офисах) в течение короткого промежутка времени (обычно на ночь), прежде чем предстать перед судом. Такое содержание под стражей выводило этих лиц из-под защиты закона и лишало их права на доступ к адвокату".
Lополнение
Заявления о "секретны[ тюрьмf[" от ООН звучат не впервые. Еще в 2016 году в СБУ на очередное похожее заявление ответили, что Служба безопасности Украины действует в рамках законодательства и о секретных тюрьмах на территории страны не может быть и речи.
В прошлом году глава Службы безопасности Иван Баканов заявлял, что в Украине нет никаких "секретных тюрем СБУ", а слухи о системных нарушениях прав человека целенаправленно распространяются с подачи пророссийских пропагандистов.