Содержание в "секретных тюрьмах" и лишение права на защиту - в ООН обеспокоены действиями СБУ в отношении задержанных боевиков

Цитата:

"Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено, что СБУ продолжает практику содержания лиц, которые, как считается, связаны с самопровозглашёнными "республиками" (террористическими организациями и российской оккупационной администрацией, действующих на Донбассе - ред.), в неофициальных местах содержания под стражей, что является нарушением международных обязательств Украины", - заявила Богнер.

Детали

Также Богнер добавила, что правоохранительные органы продолжают арестовывать таких без судебных решений, что противоречит Уголовному процессуальному кодексу.

В самом отчете указывается, что зафиксированы "случаи, когда мужчины, которые считались членами или иным образом связаны с самопровозглашенными "республиками" (террористическими организациями ЛНР/ДНР - ред.), cодержались СБУ в неофициальных местах содержания под стражей (например, в хостелах, гостиницах или офисах) в течение короткого промежутка времени (обычно на ночь), прежде чем предстать перед судом. Такое содержание под стражей выводило этих лиц из-под защиты закона и лишало их права на доступ к адвокату".

Lополнение

Заявления о "секретны[ тюрьмf[" от ООН звучат не впервые. Еще в 2016 году в СБУ на очередное похожее заявление ответили, что Служба безопасности Украины действует в рамках законодательства и о секретных тюрьмах на территории страны не может быть и речи.

В прошлом году глава Службы безопасности Иван Баканов заявлял, что в Украине нет никаких "секретных тюрем СБУ", а слухи о системных нарушениях прав человека целенаправленно распространяются с подачи пророссийских пропагандистов.