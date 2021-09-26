Усик завдав меншу кількість ударів: з'явилася статистика бою
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Новоспечений чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО), який переміг Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) одноголосним рішенням суддів, завдав меншу кількість ударів в їх поєдинку, повідомляє УНН з посиланням на Twitter CompuBox.
Деталі
Усик викинув 529 ударів, точними виявилися 148 (28 відсотків). Джошуа мав 123 влучень з 641 спроб (19 відсотків). Таким чином перевага українця була в точності та кількості точних ударів, а не в загальній кількості.
Обидва завдали по 52 точних джеби, але українець мав більше силових влучень - 96 (44 відсотки), коли у британця - 71 (31 відсоток).
Варто відзначити, що Усик найбільше ударів завдав в 12-му раунді - 29. У Джошуа кращий раунд був 8-й, коли завдав 19 ударів.
Нагадаємо
Усик став чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі. Суддівські записки продемонстрували наступні цифри: 117:112, 116:112, 115:113.