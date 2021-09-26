Усик нанес меньшее количество ударов: появилась статистика боя
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Новоиспеченный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО), который победил Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) единогласным решением судей, нанес меньшее количество ударов в их поединке, сообщает УНН со ссылкой на Twitter CompuBox.
Детали
Усик выбросил 529 ударов, точными оказались 148 (28 процентов). Джошуа имел 123 попаданий из 641 попыток (19 процентов). Таким образом преимущество украинца было в точности и количестве точных ударов, а не в общем количестве.
Оба нанесли по 52 точных джеба, но украинец имел больше силовых попаданий - 96 (44 процента), тогда как у британца - 71 (31 процент).
Стоит отметить, что Усик больше всего ударов нанес в 12-м раунде - 29. У Джошуа лучший раунд был 8-й, когда он нанес 19 ударов.
Напомним
Усик стал чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе. Судейские записки продемонстрировали следующие цифры: 117:112, 116:112, 115:113.