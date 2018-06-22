Усик перед фіналом WBSS провів спаринги із непереможним нігерійцем
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Чемпіон світу у важкій вазі за версіями World Boxing Council і WBO Олександр Усик (14-0, 11 КО) проводить підготовку до фіналу World Boxing Super Series (Всесвітньої боксерської суперсерії) проти володаря титулів WBA і IBF росіянина Мурата Гассієва (26-0, 19 КО), інформує УНН з посиланням на Luckypunch.net.
Одним з спаринг-партнерів в тренувальному таборі українця в Києві є нігерійський проспект з резиденцією в Великобританії Мікаель Лаваль (6-0, 4 KO).
Лаваль у свої 22 роки має зріст 188 см, а також боксує у важкій ваговій категорії.
Відзначимо, що нігерієць уже приїжджав до табору Усика напередодні бою українця проти Майріса Брієдіса (23-1, 18 KO).
Нагадаємо, що бій Усик – Гассієв пройде 21 липня в Москві.