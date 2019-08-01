Усі державні шахти заборгували за електроенергію близько 15 млрд грн – Волинець
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Усі 33 державні шахти мають заборгованість за поставлену їм електроенергію на загальна суму близько 15 млрд грн. Про це журналісту УНН повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
"Всі 33 державні шахти заборгували близько 15 млрд грн за поставлену їм електроенергію. Ці борги накопичилися упродовж попередніх років та поточного періоду", - сказав Волинець.
За його словами, наразі знеструмлена шахта "Південнодонбаська №1", але це періодично відбувається щодо усіх шахт: "Львіввугілля", "Волиньвугілля", "Торецьквугілля", "Первомайськвугілля", "Лисичанськвугілля", "Шахта ім. М. С. Сургая", шахта "Південнодонбаська № 1", ДП "Мирноградвугілля".
"Їх періодично постійно відключають", - додав Волинець.
Нагадаємо, вчора шахтам, що входять до державного підприємства "Торецьквугілля", відключили електроенергію.