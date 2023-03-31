Усі американці, навіть журналісти, мають залишити росію задля своєї безпеки - Білий дім

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«Наразі не час для американців перебувати в росії. Якщо ви зараз перебуваєте в росії — чи то у справах, чи на відпочинку, у будь-якому вигляді подорожі — вам потрібно виїхати зараз же», — сказав Кірбі. «Це не найкраще місце для вас у росії, навіть якщо ви працюєте журналістом. росія зараз є ворожим середовищем для американських громадян. І настав час їхати, якщо ви там».

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Адміністрація президента США Джо Байдена все ще працює над забезпеченням зустрічі із затриманим американським журналістом Еваном Гершковичем, який утримується у російській в'язниці Лефортово в Москві.

«Нам не вдалося отримати консульський доступ, і ніхто з нашого посольства не зміг зустрітися з ним», - заявив Кірбі. «Звичайно, ми продовжуємо працювати над цим, і працюватимемо доти, доки не отримаємо консульський доступ, щоб з'ясувати, як у нього справи».

Раніше офіційні особи США охарактеризували звинувачення росії у шпигунстві проти журналіста як «абсолютно безглузді».