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Усі американці, навіть журналісти, мають залишити росію задля своєї безпеки - Білий дім

Усі американці, навіть журналісти, мають залишити росію задля своєї безпеки - Білий дім

Київ • УНН

 • 262921 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі застеріг громадян США від поїздок до росії. Він наголосив, що ці рекомендації поширюються навіть на журналістів, які працюють у країні. Про це інформує CNN, передає УНН.

Цитата

«Наразі не час для американців перебувати в росії. Якщо ви зараз перебуваєте в росії — чи то у справах, чи на відпочинку, у будь-якому вигляді подорожі — вам потрібно виїхати зараз же», — сказав Кірбі. «Це не найкраще місце для вас у росії, навіть якщо ви працюєте журналістом. росія зараз є ворожим середовищем для американських громадян. І настав час їхати, якщо ви там».

Деталі

Адміністрація президента США Джо Байдена все ще працює над забезпеченням зустрічі із затриманим американським журналістом Еваном Гершковичем, який утримується у російській в'язниці Лефортово в Москві.

«Нам не вдалося отримати консульський доступ, і ніхто з нашого посольства не зміг зустрітися з ним», - заявив Кірбі. «Звичайно, ми продовжуємо працювати над цим, і працюватимемо доти, доки не отримаємо консульський доступ, щоб з'ясувати, як у нього справи».

Раніше офіційні особи США охарактеризували звинувачення росії у шпигунстві проти журналіста як «абсолютно безглузді».

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