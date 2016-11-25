Урядовий законопроект про легалізацію азартних ігор дозволить посадовцям маніпулювати ринком – комітет ВР

Загалом у Комітеті вважають, що законопроект корупціогенний і наділяє посадовців не властивими для них повноваженнями.

“Корупціогенні ризики містять норми розділу ХІ „Прикінцеві та перехідні положення“ положень де передбачено внесення змін до статті 181 „Кодексу України про адміністративні правопорушення“ де пропонується встановити адміністративну відповідальність за „участь в організованій без ліцензії азартній грі“. Ризик в тому, що учасники азартних ігор не завжди будуть впевнені, що азартна гра є організованою за ліцензією. Ця норма може стати вибірковою підставою зловживати посадовим особам при притягнені до відповідальності осіб через вимагання неправомірної вигоди за суб’єктивність вважати „чи відомо було чи не відомо“ гравцю, що азартна гра є організованою за ліцензією”, — йдеться у Висновку.

Крім того, корупціогенні ризики містять норми частини 3 статті 26, частини 2 статті 32, частини 2 статті 42, пункт 11 частини 1 статті 56, якими надаються необмежені права Уповноваженому органу самостійно визначати перелік банків (визначати обраних), з якими організатор азартних ігор зобов’язаний буде укладати угоди банківської гарантії та відкриття цільових депозитів.

На переконання Комітету ВР, урядовий законопроект не відповідає вимогам антикорупційного законодавства, тому його слід відхилити.