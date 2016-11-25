Правительственный законопроект о легализации азартных игр позволит должностным лицам манипулировать рынком - комитет ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Правительственный законопроект о легализации азартных игр (№4663) не содержит всего спектра детального государственного контроля при регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, что дает возможность в дальнейшем манипулировать его нормами в свою пользу должностными лицами, в их личных интересах и субъектов игорного бизнеса. Об этом говорится в заключении антикоррупционного Комитета ВР, передает УНН.
В целом в Комитете считают, что законопроект коррупциогенный и наделяет должностных лиц не свойственными для них полномочиями.
“Коррупциогенные риски содержат нормы раздела XI „Заключительные и переходные положения“ положений где предусмотрено внесение изменений в статьи 181 „Кодекса Украины об административных правонарушениях“ где предлагается установить административную ответственность за „участие в организованной без лицензии азартной игре“. Риск в том, что участники азартных игр не всегда будут уверены, что азартная игра является организованной по лицензии. Эта норма может стать выборочным основанием злоупотреблять должностным лицам при привлечении к ответственности лиц за вымогательство неправомерной выгоды за субъективность считать „известно было не известно“ игроку, что азартная игра является организованной по лицензии”, — говорится в Заключении.
Кроме того, коррупциогенные риски содержат нормы части 3 статьи 26, части 2 статьи 32, части 2 статьи 42, пункт 11 части 1 статьи 56, которым предоставляются неограниченные права Уполномоченному органу самостоятельно определять перечень банков (определять избранных), с которым организатор азартных игр обязан будет заключать сделки банковской гарантии и открытие целевых депозитов.
По мнению Комитета ВР, правительственный законопроект не соответствует требованиям антикоррупционного законодательства, поэтому его следует отклонить.