Урядовий квартал заполонили протестувальники: у хід пішли димові шашки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. У центрі Києва розпочався мітинг працівників заводу "Азот". Про це повідомляє кореспондент УНН.
Страйкарі скандують: "Роботу "Азоту".
Відмітимо, що працівників заводу близько тисячі. Зараз вони рухаються вулицею Грушевського до урядового кварталу та зупиняються під Кабміном.
Додамо, що під Кабінетом міністрів також протестують діти-хокеїсти з вимогами допомогти їм знайти лід для тренувань.
Це найменша група протестувальників, усього 20 чоловік.
Станом на 11:00 у хід під Верховною Радою пішли димові шашки.
Як повідомляв УНН, центр Києва сьогодні зранку перекрили водії автомобілів на єврономерах.