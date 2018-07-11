Правительственный квартал заполонили протестующие: в ход пошли дымовые шашки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В центре Киева начался митинг работников завода "Азот". Об этом сообщает корреспондент УНН.
Бастующие скандируют: "Работу "Азоту".
Заметим, что работников завода около тысячи. Сейчас они движутся по улице Грушевского к правительственному кварталу и останавливаются под Кабмином.
Добавим, что под Кабинетом министров также протестуют дети-хоккеисты с требованиями помочь им найти лед для тренировок.
Это самая маленькая группа протестующих, всего 20 человек.
По состоянию на 11:00 в ход под Верховной Радой пошли дымовые шашки.
Как сообщал УНН, центр Киева сегодня утром перекрыли водители автомобилей на еврономерах.