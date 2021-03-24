Урядова криза через вакцину у Словаччині: глави МЗС та Міносвіти подали у відставку

Деталі

Міністри, що представляють в уряді ліберальну партію “Свобода і солідарність” (СіС), інформували про своє рішення президента Словаччини Зузану Чапутову. Планується, що вона прийме їхню відставку в четвер.

Раніше кабмін покинули міністр економіки і лідер СіС Ріхард Сулік, міністерка юстиції Марія Колікова, міністр праці Мілан Крайняк і міністр охорони здоров’я Марек Крайчій.

Контекст

Урядова криза в Словаччині посилюється після рішення прем’єра і голови правоцентристської партії “Звичайні люди і незалежні особистості” (ЗЛНО) Ігора Матовіча без згоди партнерів по кабміну придбати для жителів країни, в якій погіршується епідеміологічна обстановка, російську вакцину від коронавірусу “Супутник V”. Купівля незареєстрованого в ЄС препарату викликала невдоволення у президента Словаччини.

СіС і ліберально-консервативна партія “За людей” вимагають відставки Матовіча. Раніше вони висунули йому ультиматум, щоб він залишив пост прем’єра не пізніше 24 березня. Сулік, крім того, заявив, що Матовіч не може займати і пост міністра в оновленому уряді, до складу якого також входить правоцентристський політичний рух “Ми сім’я”, який поки що підтримує лідера ЗЛНО.

На даний момент партнери по урядовій коаліції декларують бажання продовжити співпрацю після реструктуризації кабміну. Під сумнів не ставиться і те, що пост прем’єра повинен зайняти представник ЗЛНО, яка досягла найбільшого успіху на парламентських виборах, що відбулися в республіці рік тому.

Тим часом Матовіч в неділю висловив готовність покинути крісло глави кабміну, щоб врегулювати різкі розбіжності між партіями-партнерами. Проте він має намір залишитися в складі уряду. При цьому він підкреслив, що партнери по урядовій коаліції використовували купівлю “Супутника V” для “розв’язання коаліційної кризи”.

До Словаччини 1 березня було доставлено першу партію “Супутника V”. Дозвіл на її застосування видав Крайчій, який залишив 12 березня пост міністра охорони здоров’я країни. Використання російської вакцини, як раніше заявляв МОЗ, має розпочатися в республіці в другій половині поточного місяця.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Словаччині 350 551 випадок хвороби, 9 190 осіб загинули. У березні в Словаччині спостерігалася найвища відносна смертність від коронавірусу серед всіх країн ЄС.