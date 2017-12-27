Уряд звільнив заступника голови МВС Дєєву
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кабінет міністрів своїм рішенням звільнив з займаної посади заступника голови МВС з питань європейської інтеграції Анастасію Дєєву. Про це кореспонденту УНН розповів віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.
"На засіданні уряду розглядалась заява (А.Дєєвої про звільнення – ред.) за власним бажанням і рішення уряду підписано", - розповів П. Розенко.
Анастасія Дєєва Євгеніївна була призначена заступником Міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції 26 жовтня 2016 року.
Як повідомляв УНН, 24 квітня Президент України Петро Порошенко ввів у склад комісії з координації євроатлантичної інтеграції заступника міністра внутрішніх справ Анастасію Дєєву та заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгія Туку.