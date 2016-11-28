Уряд звільнив голову пенітенціарної служби України

"Звільнити Палагнюка Володимира Миколайовича з посади голови Державної пенітенціарної служби України у зв’язку з ліквідацією цієї Служби (пункт 1 частини першої статті 87 Закону України “Про державну службу”)", - йдеться у тексті документу.

Уряд звільнив і двох заступників В.Палагнюка - Сергія Оміновського і Петра Лейковського.

Додамо, постановою від 18 травня уряд ліквідував 24 територіальні органи управління Державної пенітенціарної служби України. Одночасно було утворено 6 міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України.