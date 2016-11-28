Правительство уволило главу пенитенциарной службы Украины

"Освободить Палагнюка Владимира Николаевича с должности председателя Государственной пенитенциарной службы Украины в связи с ликвидацией этой службы (пункт 1 части первой статьи 87 Закона Украины "О государственной службе")", - говорится в тексте документа.

Правительство уволило двух заместителей В.Палагнюка - Сергея Оминовского и Петра Лейковского.

Добавим, постановлением от 18 мая правительство ликвидировало 24 территориальные органы управления Государственной пенитенциарной службы Украины. Одновременно было образовано 6 межрегиональных управлений по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины.