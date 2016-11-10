Уряд збільшив видатки на допомогу ветеранам війни та переселенцям з АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Уряд видав розпорядження №816-р від 9 листопада 2016 року, яким збільшив видатки загального фонду держбюджету на допомогу ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань на 8, 448 млн грн та на допомогу особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО на 479,254 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі Кабміну.
“Уряд здійснив перерозподіл деяких видатків загального фонду державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики України на 2016 рік. Зокрема, збільшено видатки на суму 8448,8 тис. грн на бюджетну програму, якою передбачена щорічна грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань”, — сказано в повідомленні.
У відомстві зазначили, що прийняття даного рішення зумовлено збільшенням чисельності учасників бойових дій, які у 2016 році мають право на отримання разової грошової допомоги до 5 травня.
“Також збільшуються на 479253,8 тис. грн видатки на програму щодо надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг”, — йдеться в повідомленні.
При цьому у відомстві додали, що перерозподіл здійснено без залучення додаткових коштів у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мінсоцполітики на 2016 рік.