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Правительство увеличило расходы на помощь ветеранам войны и переселенцам из АТО

Правительство увеличило расходы на помощь ветеранам войны и переселенцам из АТО

Киев • УНН

 • 10305 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Правительство издало распоряжение №816-р от 9 ноября 2016 года, которым увеличило расходы общего фонда госбюджета на помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований на 8, 448 млн грн и на помощь лицам, которые перемещаются с временно оккупированной территории Украины и районов проведения АТО на 479,254 млн. грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.

"Правительство осуществило перераспределении некоторых расходов общего фонда государственного бюджета, предусмотренных Министерству социальной политики Украины на 2016 год. В частности, увеличены расходы на сумму 8448,8 тыс. грн в бюджетную программу, которой предусмотрена ежегодная денежная помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что принятие данного решения обусловлено увеличением численности участников боевых действий, которые в 2016 году имеют право на получение разовой денежной помощи до 5 мая.

"Также увеличиваются на 479253,8 тыс. грн расходы на программу по предоставлению ежемесячной адресной помощи лицам, которые перемещаются с временно оккупированной территории Украины и районов проведения АТО, для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве добавили, что перераспределение осуществлено без привлечения дополнительных средств в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Минсоцполитики на 2016 год.

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