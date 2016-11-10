Правительство увеличило расходы на помощь ветеранам войны и переселенцам из АТО

"Правительство осуществило перераспределении некоторых расходов общего фонда государственного бюджета, предусмотренных Министерству социальной политики Украины на 2016 год. В частности, увеличены расходы на сумму 8448,8 тыс. грн в бюджетную программу, которой предусмотрена ежегодная денежная помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что принятие данного решения обусловлено увеличением численности участников боевых действий, которые в 2016 году имеют право на получение разовой денежной помощи до 5 мая.

"Также увеличиваются на 479253,8 тыс. грн расходы на программу по предоставлению ежемесячной адресной помощи лицам, которые перемещаются с временно оккупированной территории Украины и районов проведения АТО, для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве добавили, что перераспределение осуществлено без привлечения дополнительных средств в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Минсоцполитики на 2016 год.