Уряд завтра збереться на перше робоче засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Завтра, 2 вересня, під головуванням Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука відбудеться засідання уряду, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.
"2 вересня під головуванням Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука відбудеться засідання Уряду. Початок: 14:00", - йдеться у повідомленні.
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Засідання відбудеться у Будинку уряду, вул. Грушевського, 12/2, 1-й під’їзд.
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