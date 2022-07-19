Уряд затвердив залучення гранту від США в розмірі 4,5 млрд доларів

Цитата

“Сьогодні Уряд затвердить залучення чергового гранту від Сполучених Штатів Америки в розмірі 4,5 млрд доларів. Це наочна демонстрація того, що наші союзники продовжують міцно стояти поруч з Україною і допомагають нам наблизити перемогу”, – заявив прем’єр.

Деталі

Він додав, що ці кошти надійдуть через Цільовий фонд, створений Світовим банком.

Доповнення

Як інформував УНН, минулого тижня Україна отримала від США ще 1,7 млрд доларів грантової допомоги.