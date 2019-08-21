Уряд забезпечив зарахування періодів служби до страхового стажу військовослужбовцям
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Уряд забезпечив зарахування періодів служби до страхового стажу військовослужбовцям, які звернулись за призначенням пенсії за Законом про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.
“Сьогодні прийнято постанову Кабінету Міністрів України, якою забезпечується наповнення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутніми відомостями про грошове забезпечення та сплату страхових внесків військовослужбовців осіб начальницького і рядового складу, поліцейських і зарахування періодів служби до страхового стажу військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу, які звернулися за призначенням пенсії відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, — йдеться в повідомленні.
Дана постанова не стосується військовослужбовців строкової військової служби.
Нагадаємо, протягом першого півріччя поточного року Фонд соціального страхування профінансував лікарняні на загальну суму понад 4,5 млрд грн.