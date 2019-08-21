Правительство обеспечило зачисление периодов службы в страховой стаж военнослужащим
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Правительство обеспечило зачисление периодов службы в страховой стаж военнослужащим, которые обратились за назначением пенсии по Закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.
“Сегодня принято постановление Кабинета Министров Украины, которым обеспечивается наполнение реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования недостающими сведениями о денежном обеспечении и уплате страховых взносов военнослужащих лиц начальствующего и рядового состава, полицейских и зачисление периодов службы в страховой стаж военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава, обратившихся за назначением пенсии в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, — говорится в сообщении.
Данное постановление не касается военнослужащих срочной военной службы.
Напомним, за первое полугодие текущего года Фонд социального страхования профинансировал больничные на общую сумму более 4,5 млрд грн.