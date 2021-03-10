Уряд визначив аудитора для двох держпідприємств

Деталі

Так, на засіданні Кабмін ухвалив два проєкти розпоряджень. Зокрема, це "Деякі питання діяльності державного підприємства "Гарантований покупець", яким пропонується призначити ТОВ "Бейкер Тіллі Україна" суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг цьому держпідприємству за 2020-й та 2021-й роки.

Крім того, було ухвалено проект розпорядження "Питання діяльності державного підприємства "Оператор ринку", яким пропонується призначити ТОВ "Бейкер Тіллі Україна" суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг цьому держпідприємству за 2020-й рік.

Як зазначив Мокан, за результатами аукціону, проведеного 21 грудня 2020 року, ТОВ "Baker Tilly Україна" було оголошено переможцем, як суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства із ціновою пропозицією у сумі 949,0 тис. грн.

Що було раніше

Як повідомила минулоріч Рахункова палата, результати аудиту ефективності управління Фондом державного майна корпоративними правами держави свідчать про суттєву різницю між орієнтовними прибутками підприємств та надходженями до Дербюджету. Мова йде про понад 285 млн гривень.