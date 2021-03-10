Правительство определило аудитора для двух госпредприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Компания "Baker Tilly Украина" проведет аудит финансовой отчетности ГП "Гарантированный покупатель" и "Оператор рынка". Соответствующие решение принял на заседании в среду Кабинет министров Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение народного депутата Василия Мокана в Facebook.
Детали
Так, на заседании Кабмин принял два проекта распоряжений. В частности, это "Некоторые вопросы деятельности государственного предприятия "Гарантированный покупатель", которым предлагается назначить ООО "Бейкер Тилли Украина" субъектом аудиторской деятельности для предоставления услуг этому госпредприятию за 2020-й и 2021-й годы.
Кроме того, был принят проект распоряжения "Вопросы деятельности государственного предприятия "Оператор рынка", которым предлагается назначить ООО "Бейкер Тилли Украина" субъектом аудиторской деятельности для предоставления услуг этому госпредприятию за 2020-й год.
Как отметил Мокан, по результатам аукциона, проведенного 21 декабря 2020 года, ООО "Baker Tilly Украина" было объявлено победителем, как субъекта аудиторской деятельности для предоставления услуг по обязательному аудиту финансовой отчетности предприятия с ценовым предложением на сумму 949,0 тыс. грн.
Что было раньше
Как сообщила в прошлом году Счетная палата, результаты аудита эффективности управления Фондом государственного имущества корпоративными правами государства свидетельствуют о существенной разнице между ориентировочными доходами предприятий и поступлениями в Госбюджета. Речь идет о более 285 млн гривен.