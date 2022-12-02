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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Уряд виділив понад 5 млрд гривень регіонам, які постраждали від бойових дій

Уряд виділив понад 5 млрд гривень регіонам, які постраждали від бойових дій

Київ • УНН

 • 779326 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду, що Кабінет міністрів виділив більше 5 млрд гривень, які зазнали найбільшого впливу від бойових дій, передає УНН.

Деталі

За його словами, для того, аби реалізувати програму екстреного відновлення, Україні необхідно наступного року 17 млрд доларів.

Цитата

“Ми перебуваємо на постійному контакті з нашими партнерами, аби залучити ці кошти…Наразі Уряд виділив регіонам, які зазнали найбільшого впливу від бойових дій, більше 5 млрд гривень”, – сказав він.

Він додав, що ці кошти спрямовані саме на відновлення критичної інфраструктури та інших пріоритетних речей, які дають змогу повертати життя в громади, міста та села.

Глава Уряду також повідомив, що станом на зараз в Україні розчищено більше 2 тисяч км доріг і зведено понад 70 переправ. Відновлено вже не сотні, а тисячі об’єктів.

Доповнення

Уряд виділив Херсонській обласній державній адміністрації 100 млн грн з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення об’єктів критичної інфраструктури і об’єктів соціальної сфери у Херсонській області.

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