Уряд виділив понад 5 млрд гривень регіонам, які постраждали від бойових дій
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду, що Кабінет міністрів виділив більше 5 млрд гривень, які зазнали найбільшого впливу від бойових дій, передає УНН.
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За його словами, для того, аби реалізувати програму екстреного відновлення, Україні необхідно наступного року 17 млрд доларів.
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“Ми перебуваємо на постійному контакті з нашими партнерами, аби залучити ці кошти…Наразі Уряд виділив регіонам, які зазнали найбільшого впливу від бойових дій, більше 5 млрд гривень”, – сказав він.
Він додав, що ці кошти спрямовані саме на відновлення критичної інфраструктури та інших пріоритетних речей, які дають змогу повертати життя в громади, міста та села.
Глава Уряду також повідомив, що станом на зараз в Україні розчищено більше 2 тисяч км доріг і зведено понад 70 переправ. Відновлено вже не сотні, а тисячі об’єктів.
Доповнення
Уряд виділив Херсонській обласній державній адміністрації 100 млн грн з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення об’єктів критичної інфраструктури і об’єктів соціальної сфери у Херсонській області.