Уряд сподівається розпочати приватизацію держпідприємств до липня - В.Гройсман

"Я хотів би, щоб цей закон (Про приватизацію держпідприємств - ред.) ми прийняли з парламентом на цій сесії і фактично ми могли б одразу перейти до формування умов прозорої приватизації, або продажу, я наголошую, це публічний, відкритий продаж майна, яке неефективно використовується", - сказав В.Гройсман.

Варто зазначити, поточна сесія парламенту триватиме до середини липня.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сподівається на ухвалення всіх реформ, в тому числі, земельної та пенсійної до середини липня цього року.