Правительство надеется к июлю начать приватизацию госпредприятий - В.Гройсман

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 92466 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 114118 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 172673 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 126815 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123074 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115999 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106377 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107432 просмотра

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Правительство надеется к июлю начать приватизацию госпредприятий - В.Гройсман

Правительство надеется к июлю начать приватизацию госпредприятий - В.Гройсман

Киев  •  УНН

 • 9228 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Правительство сразу начнет процесс приватизации государственных предприятий, как только Верховная Рада Украины примет соответствующий законопроект. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Я хотел бы, чтобы этот закон (О приватизации госпредприятий - ред.) мы приняли с парламентом на этой сессии и фактически мы могли бы сразу перейти к формированию условий прозрачной приватизации, или продажи, я подчеркиваю, это публичный, открытый продаже имущества, неэффективно используется", - сказал В.Гройсман.

Стоит отметить, текущая сессия парламента продлится до середины июля.

Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется на принятие всех реформ, в том числе, земельного и пенсионной к середине июля этого года .

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