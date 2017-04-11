Правительство надеется к июлю начать приватизацию госпредприятий - В.Гройсман

"Я хотел бы, чтобы этот закон (О приватизации госпредприятий - ред.) мы приняли с парламентом на этой сессии и фактически мы могли бы сразу перейти к формированию условий прозрачной приватизации, или продажи, я подчеркиваю, это публичный, открытый продаже имущества, неэффективно используется", - сказал В.Гройсман.

Стоит отметить, текущая сессия парламента продлится до середины июля.

Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется на принятие всех реформ, в том числе, земельного и пенсионной к середине июля этого года .