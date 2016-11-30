Уряд схвалив спільний з ЄІБ проект щодо кредитів для малого і середнього бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Кабінет міністрів у середу схвалив рішення про реалізацію спільного з Європейським інвестиційним банком проекту щодо кредитів для малого і середнього бізнесу, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінфіну.
"30 листопада уряд схвалив рішення про реалізацію спільного з Європейським інвестиційним банком проекту "Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що Верховна Рада 15 липня ратифікувала фінансову угоду між Україною та ЄІБ, що стосується реалізації в Україні проекту про фінансову підтримку малого та середнього бізнесу.
"Щоб розпочати реалізацію цього міжнародного проекту, необхідно було створити правові підстави та унормувати всі законодавчі процедури. Перш за все, треба вирішити питання відбору банків-учасників проекту та встановити валютно-фінансові умови надання таким банкам кредитних коштів. Саме це завдання вирішує прийнята постанова Кабінету Міністрів. Обсяг позики на впровадження проекту становить 400 млн євро", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, схвалене рішення сприятиме здійсненню позитивних зрушень як на макро-, так і на мікрорівнях.
"Найближчим часом відбудеться відбір банків-претендентів та підписання з ними договорів з метою створення правових підстав для реалізації проекту, розробленим Кабінетом міністрів України разом із Міністерством фінансів", - сказано у повідомленні.