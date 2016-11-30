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Правительство одобрило совместный с ЕИБ проект по кредитам для малого и среднего бизнеса

Киев • УНН

 • 7658 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Кабинет министров в среду принял решение о реализации совместного с Европейским инвестиционным банком проекта по кредитам для малого и среднего бизнеса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Правительство одобрило совместный с ЕИБ проект по кредитам для малого и среднего бизнеса

"30 ноября правительство приняло решение о реализации совместного с Европейским инвестиционным банком проекта "Основной кредит для малых и средних предприятий и компаний со средним уровнем капитализации ", - говорится в сообщении.

Указано, что Верховная Рада 15 июля ратифицировала финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ, что касается реализации в Украине проекта о финансовой поддержке малого и среднего бизнеса.

"Чтобы начать реализацию этого международного проекта, необходимо создать правовые основания и нормировать все законодательные процедуры. Прежде всего, надо решить вопрос отбора банков-участников проекта и установить валютно-финансовые условия предоставления таким банкам кредитных средств. Именно эту задачу решает принятое постановление Кабинета министров. Объем займа на внедрение проекта составляет 400 млн евро ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, принято решение способствовать осуществлению положительных сдвигов как на макро-, так и на микроуровне.

"В ближайшее время состоится отбор банков-претендентов и заключения с ними договоров с целью создания правовых оснований для реализации проекта, разработанного Кабинетом министров Украины совместно с Министерством финансов", - сказано в сообщении.

 

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