Уряд Пакистану закликав армію відновити порядок в столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН.Уряд Пакистану звернувся до збройних сил країни, щоб ті допомогли відновити порядок в столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Як повідомляється, в Ісламабаді відбуваються зіткнення поліції з протестувальниками. Масові заворушення в столиці почали поширюватися і на інші міста.
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За останніми даними, в результаті постраждали понад 100 осіб, в тому числі співробітники служб безпеки.
Нагадаємо, місто Гамбург та федеральний уряд Німеччини планують якнайшвидше відшкодувати збитки постраждалим від заворушень у Гамбурзі. На ці цілі виділять до 40 мільйонів євро,