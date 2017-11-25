Уряд Пакистану закликав армію відновити порядок в столиці

Як повідомляється, в Ісламабаді відбуваються зіткнення поліції з протестувальниками. Масові заворушення в столиці почали поширюватися і на інші міста.

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За останніми даними, в результаті постраждали понад 100 осіб, в тому числі співробітники служб безпеки.

Нагадаємо, місто Гамбург та федеральний уряд Німеччини планують якнайшвидше відшкодувати збитки постраждалим від заворушень у Гамбурзі. На ці цілі виділять до 40 мільйонів євро,