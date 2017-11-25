Правительство Пакистана призвал армию восстановить порядок в столице

Как сообщается, в Исламабаде происходят столкновения полиции с протестующими. Массовые беспорядки в столице начали распространяться и на другие города.

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По последним данным, в результате пострадали более 100 человек, в том числе сотрудники служб безопасности.

Напомним, город Гамбург и федеральное правительство Германии планируют как можно быстрее возместить убытки пострадавшим от беспорядков в Гамбурге. На эти цели выделят до 40 млн евро,