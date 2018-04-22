УПЦ МП назвала звернення Ради до Варфоломія "перевищенням повноважень"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. В Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП) вважають, що Президент Петро Порошенко і Верховна Рада не мали повноважень звертатися до Вселенського партіарха Варфоломію з проханням надати автокефалію православної церкви в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УПЦ МП.
“Українська православна Церква, яка має канонічний зв’язок із Вселенським Православ’ям, не зверталася до Патріарха Варфоломія з проханням надати автокефалію Православній церкві в Україні і не уповноважувала на це ні Президента, ні депутатів Верховної Ради України. У зв’язку з цим згадані ініціативи є перевищенням влади, а також втручанням у церковні справи ”, - йдеться в заяві.
В УПЦ МП підкреслили, що церква, згідно зі статтею 35 Конституції України, відокремлена від держави, а тому питання церковного життя вирішує самостійно. “Питання надання церковної автокефалії відноситься до компетенції канонічного права, а не до компетенції державних законів. Автокефалія надається церкві, а не державі, а тому ініціювати або просити про цей статус має право церква, а не держава”, — наголошується в заяві.
Також у Московському патріархаті побачили і геополітичний поддекст даного звернення до Варфоломія. “Ми переконані, що сфера релігійного життя не повинна ставати предметом політичних маніпуляцій. Не слід змішувати церковні і політичні, а тим більше геополітичні питання”, — вважають в УПЦ МП.
Як повідомляв УНН, представник АП уже перебуває в Стамбулі для передачі звернення патріарху Варфоломію.