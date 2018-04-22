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УПЦ МП назвала обращение Рады к Варфоломею "превышением полномочий"

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) считают, что Президент Петр Порошенко и Верховная Рада не имели полномочий обращаться к Вселенскому партиарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Православной Церкви в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УПЦ МП.

УПЦ МП назвала обращение Рады к Варфоломею "превышением полномочий"

“Украинская православная Церковь, которая имеет каноническую связь со Вселенским Православием, не обращалась к Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Православной церкви в Украине и не уполномочила на это ни Президента, ни депутатов Верховной Рады Украины. В связи с этим упомянутые инициативы являются превышением власти, а также вмешательством в церковные дела”, — говорится в заявлении.

В УПЦ МП подчеркнули, что церковь, согласно статье 35 Конституции Украины, отделена от государства, а потому вопросы церковной жизни решает самостоятельно. “Вопросы предоставления церковной автокефалии относится к компетенции канонического права, а не к компетенции государственных законов. Автокефалия предоставляется церкви, а не государству, а потому инициировать или просить об этом статусе вправе церковь, а не государство”, — отмечается в заявлении.

Также в Московском патриархате усмотрели и геополитический поддекст данного обращения к Варфоломею. “Мы убеждены, что сфера религиозной жизни не должна становиться предметом политических манипуляций. Не следует смешивать церковные и политические, а тем более геополитические вопросы”, — считают в УПЦ МП.

Как сообщал УНН, представитель АП уже находится в Стамбуле для передачи обращения патриарху Варфоломею.

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