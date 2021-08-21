УПЛ: "Ворскла" завоювала третю перемогу в сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Полтаві на стадіоні "Ворскла" ім. О. Бутовського відбувся стартовий поєдинок п'ятого туру Української Прем'єр-ліги в якому однойменний клуб приймав "Металіст-1925", передає кореспондент УНН.
Деталі
Господарі були більш вдалими в реалізації своїх атак — два удари в площину воріт і два голи. Перед перервою захисник Володимир Чеснаков реалізував свою спробу. Йому асистував Скляр.
Після відпочинку Батюшин мав реальну нагоду зрівняти рахунок, але не реалізував пенальті. А вже через 8-м хвилин автоголо до свого пасиву записав Ткачук зі складу харків’ян — 2:0.
Доповнення
“Ворскла” з 3-ма перемогами і двома нічиїми набрала 11 балів та піднялася на другий рядок таблиці. “Металіст-1925” з 6-ма пунктами йде 7-м.