УПЛ перенесла поєдинок “Інгулець” — “Шахтар”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Гра 13-го туру УПЛ у Кропивницькому за участі “Інгульця” та “Шахтаря” не відбулася, інформує УНН з посиланням на сайт “гірників” та УПЛ.
Рішення перед організаційною нарадою за участю представників клубів оголосив делегат Володимир Фощій. Причина скасування поєдинку: неготовність футбольного поля до проведення матчу та високий ризик травмування гравців.
Примітно, що питання буде передано на розгляд Контрольно-дисциплінарному комітету УАФ.
Також зазначено, що “Шахтар” взяв курс до Києва.
Додамо, “Шахтар” з 26 очками йже другим у турнірній таблиці, а “Інгулець” має 11 очок.