УПЛ перенесла поєдинок “Інгулець” — “Шахтар”

Рішення перед організаційною нарадою за участю представників клубів оголосив делегат Володимир Фощій. Причина скасування поєдинку: неготовність футбольного поля до проведення матчу та високий ризик травмування гравців.

Примітно, що питання буде передано на розгляд Контрольно-дисциплінарному комітету УАФ.

Також зазначено, що “Шахтар” взяв курс до Києва.

Додамо, “Шахтар” з 26 очками йже другим у турнірній таблиці, а “Інгулець” має 11 очок.