УПЛ: дубль Громова приніс перемогу "Зорі" у матчі в меншості

Деталі

Вже на 8-й хвилині зустрічі Артем Громов гарматним пострілом з дальньої дистанції поцілив у верхній кут воріт господарів. Наприкінці години гри Громов оформив дубль. Кабаєв без супротиву увійшов до лівої зони карного майданчику звідки прострілив. М'яч ударом в один дотик замкнув саме Громов – 2:0.

Примітно, що з 82 хвилини "Зоря" догравала у меншості через вилучення Дмитра Іванисеня.

Доповнення

"Зоря" набрала 35 очок і замикає топ-3 турнірної таблиці. "Рух" на останньому щаблі чемпіонату – 13 пунктів.