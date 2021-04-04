УПЛ: дубль Громова приніс перемогу "Зорі" у матчі в меншості

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. ФК "Рух" приймав "Зорю" на стадіоні "Арена Львів" у поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги, передає кореспондент УНН.

Деталі

Вже на 8-й хвилині зустрічі Артем Громов гарматним пострілом з дальньої дистанції поцілив у верхній кут воріт господарів. Наприкінці години гри Громов оформив дубль. Кабаєв без супротиву увійшов до лівої зони карного майданчику звідки прострілив. М'яч ударом в один дотик замкнув саме Громов – 2:0.

Примітно, що з 82 хвилини "Зоря" догравала у меншості через вилучення Дмитра Іванисеня.

Доповнення

"Зоря" набрала 35 очок і замикає топ-3 турнірної таблиці. "Рух" на останньому щаблі чемпіонату – 13 пунктів.

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