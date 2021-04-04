УПЛ: дубль Громова принес победу "Зари" в матче в меньшинстве
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. ФК "Рух" принимал "Зарю" на стадионе "Арена Львов" в поединке 20-го тура Украинской Премьер-лиги, передает корреспондент УНН.
Детали
Уже на 8-й минуте встречи Артем Громов пушечным выстрелом с дальней дистанции попал в верхний угол ворот хозяев. В конце часа игры Громов оформил дубль. Кабаев без сопротивления вошел в левой зоны штрафной откуда прострелил. Мяч ударом в одно касание замкнул именно Громов — 2:0.
Примечательно, что с 82 минуты “Заря” доигрывала в меньшинстве из-за удаления Дмитрия Иванисеня.
Дополнение
“Заря” набрала 35 очков и замыкает топ-3 турнирной таблицы. “Рух” на последней ступени чемпионата — 13 пунктов.