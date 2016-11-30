"Укрзалізниця" запропонувала Мінінфраструктури підвищити ціни на перевезення - В.Омелян

"Наразі пропозиція "Укрзалізниці" дійсно є підвищити тарифи (на вантажоперевезення і пасажироперевезення - ред.). Відповідний фінансовий план-проект на 2017 рік передано до Міністерства інфраструктури, ми його опрацьовуємо", - сказав В.Омелян.

Він підкреслив, що будь-яке підвищення тарифів має бути обгрунтованим і відбуватися лише після того, як "Укрзалізниця" покаже дієвість антикорупційних заходів, втілення реформ та публічно пояснить структуру собівартості тарифів.

Міністр зазначив, що наразі Мінінфраструктури отримав пропозицію від "Укрзалізниці" у вигляді проекту фінансового плану "Укрзалізниці" на 2017 рік.

"Вона опрацьовується Мінінфраструктури, вчора я дав доручення Бальчуну (голова правління "Укрзалізниці" - ред.) започаткувати діалог з бізнесом, пояснити логіку "Укрзалізниці" в першу чергу для бізнес-середовища і, безперечно, це має відбутися і з клієнтами "Укрзалізниці" - пасажирами, які повинні мати якісне залізничне сполучення, комфортне, і тоді можна обгрунтовано пояснювати, що це коштує таких грошей", - сказав В.Омелян.