"Укрзализныца" предложила Мининфраструктуры повысить цены на перевозки - В.Омелян

"Сейчас предложение " Укрзализныци " действительно есть повысить тарифы (на грузоперевозки и пассажироперевозки - ред.). Соответствующий финансовый план-проект на 2017 год передано в Министерство инфраструктуры, мы его обрабатываем", - сказал В.Омелян.

Он подчеркнул, что любое повышение тарифов должно быть обоснованным и происходить только после того, как "Укрзализныца" покажет действенность антикоррупционных мероприятий, проведения реформ и публично объяснит структуру себестоимости тарифов.

Министр отметил, что сейчас Мининфраструктуры получило предложение от "Укрзализныци" в виде проекта финансового плана "Укрзализныци" на 2017 год.

"Он обрабатывается Мининфраструктуры, вчера я дал поручение Бальчуну (председатель правления" Укрзализныци "- ред.) Начать диалог с бизнесом, объяснить логику" Укрзализныци "в первую очередь для бизнес-среды и, безусловно, это должно произойти и с клиентами" Укрзализныци " - пассажирами, которые должны иметь качественное железнодорожное сообщение, комфортное, и тогда можно обоснованно объяснять, что это стоит таких денег ", - сказал В.Омелян.