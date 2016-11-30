"Укрзалізниця" за 5 років відремонтує 96 тис. одиниць рухомого складу - В.Балчун

“За 5 років придбаємо та відремонтуємо 96 тисяч одиниць рухомого складу, на що інвестуємо 108 мільярдів гривень. Перші плани — 9 тисяч вантажних вагонів наступного року. З них 1070 — дефіцитні зерновози, завдяки чому збільшимо парк цього рухомого складу на 10”, — сказав В.Балчун.