"Укрзализныця" за 5 лет отремонтирует 96 тыс. единиц подвижного состава - В.Балчун
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. "Укрзализныця" утвердила стратегию развития обновления подвижного состава до 2021 года, за 5 лет планируют отремонтирует 96 тыс. единиц подвижного состава. Об этом сказал председатель правления "Укрзализныци" Войцех Балчун, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
"За 5 лет приобретем и отремонтируем 96 тыс. единиц подвижного состава, на что инвестируем 108 млрд гривен. Первые планы - 9 тыс. грузовых вагонов в следующем году. Из них 1070 - дефицитные зерновозы, благодаря чему увеличим парк этого подвижного состава на 10", - сказал В.Балчун.