"Укрзализныця" за 5 лет отремонтирует 96 тыс. единиц подвижного состава - В.Балчун

"За 5 лет приобретем и отремонтируем 96 тыс. единиц подвижного состава, на что инвестируем 108 млрд гривен. Первые планы - 9 тыс. грузовых вагонов в следующем году. Из них 1070 - дефицитные зерновозы, благодаря чему увеличим парк этого подвижного состава на 10", - сказал В.Балчун.