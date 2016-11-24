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"Укрзалізниця" призначила ще один додатковий поїзд на новорічні свята

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. На зимові свята Укрзалізниця призначила ще один додатковий поїзд № 151/152 Львів — Івано-Франківськ. Про це УНН повідомили в прес-службі Укрзалізниці.

"Укрзалізниця" призначила ще один додатковий поїзд на новорічні свята

Так, поїзд “Львів — Івано-Франківськ” курсуватиме в обох напрямках 30 та 31 грудня.

Окрім того, у період з 22 грудня по 10 січня 2016 року курсуватимуть такі додаткові поїзди:

— № 191/192 Київ — Львів, відправлення з Києва 29, 30, 31 грудня, 2, 6 січня, зворотно 29, 30 грудня та 1, 2, 7 січня.

— № 197/198 Київ — Ковель, відправлення з Києва 30, 31 грудня, 6 січня, з Ковеля 30 грудня, 1, 7 січня.

— № 206/205 Миколаїв — Київ, відправлення з Києва 24, 25, 29, 30 грудня, 1 січня, зворотно 24, 25, 29, 30, 31 грудня.

— № 223/224 Київ — Одеса, відправлення з Києва 30, 31 грудня, з Одеси — 30 грудня.

— № 180/179 Київ — Дніпро, відправлення з Києва 29, 30, 31 грудня, 2 січня, зворотно з Дніпра 29, 30 грудня, 1, 2 січня.

— № 228 Одеса — Львів, з Одеси 23-30 грудня, 1, 2, 3, 4, 5, 7 січня, зі Львова 24-31 грудня, 2-6 січня.

— № 270/269 Одеса — Харків, відправлення з Одеси 22, 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 5, 7 січня, зворотно 23, 24, 27, 29, 31 грудня та 3, 6 січня.

— № 231 Дніпро — Івано-Франківськ, із Дніпра 23-30 грудня, 1-7 січня, зворотно 24-31 грудня, 2-7 січня.

— № 212 Запоріжжя — Дніпро — Львів, із Запоріжжя 29 грудня, 2, 4, 6 січня, зворотно 30 грудня, 3, 5, 7 січня.

— № 184 Київ — Маріуполь, відправлення з Києва 22 грудня, з Маріуполя 23 грудня.

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