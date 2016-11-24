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"Укрзализныця" назначила еще один дополнительный поезд на новогодние праздники

Киев • УНН

 • 8714 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. На зимние праздники Укрзализныця назначила еще один дополнительный поезд №151/152 Львов - Ивано-Франковск. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укрзализныци.

"Укрзализныця" назначила еще один дополнительный поезд на новогодние праздники

Так, поезд "Львов - Ивано-Франковск" будет курсировать в обоих направлениях 30 и 31 декабря.

Кроме того, в период с 22 декабря по 10 января 2016 года будут курсировать следующие дополнительные поезда:

- № 191/192 Киев - Львов, отправление из Киева 29, 30, 31 декабря, 2, 6 января, обратно 29, 30 декабря и 1, 2, 7 января.

- № 197/198 Киев - Ковель, отправление из Киева 30, 31 декабря, 6 января, из Ковеля 30 декабря, 1, 7 января.

- № 206/205 Николаев - Киев, отправление из Киева 24, 25, 29, 30 декабря, 1 января, обратно 24, 25, 29, 30, 31 декабря.

- № 223/224 Киев - Одесса, отправление из Киева 30, 31 декабря, из Одессы - 30 декабря.

- № 180/179 Киев - Днепр, отправление из Киева 29, 30, 31 декабря, 2 января, обратно из Днепра 29, 30 декабря, 1, 2 января.

- № 228 Одесса - Львов, из Одессы 23-30 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 7 января, из Львова 24-31 декабря, 2-6 января.

- № 270/269 Одесса - Харьков отправлением из Одессы 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 5, 7 января, обратно 23, 24, 27, 29, 31 декабря и 3, 6 января.

- № 231 Днепр - Ивано-Франковск, с Днепра 23-30 декабря, 1-7 января, обратно 24-31 декабря, 2-7 января.

- № 212 Запорожье - Днепр - Львов, из Запорожья 29 декабря, 2, 4, 6 января, обратно 30 декабря, 3, 5, 7 января.

- № 184 Киев - Мариуполь, отправление из Киева 22 декабря, из Мариуполя 23 декабря.

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